Panamá y otros países de América Latina ofrecen ayuda a Haití tras devastador sismo

Luego de conocerse que la isla de Haití fue sacudida por un sismo de 7.2 grados que causó al menos la muerte de 304 personas y dejó miles de heridos, el gobierno panameño decidió que enviará un contingente con ayuda humanitaria.

Así se dio a conocer a través de las cuentas en Twitter de la Presidencia y de la Cancillería de la República.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Haití, que ha sufrido esta mañana los efectos de un fuerte terremoto cerca del país. El Gobierno de Panamá se prepara para enviar un contingente con ayuda humanitaria”, dice el tuit de la Presidencia de la República.

Este medio preguntó al Sistema Nacional de Protección Civil si enviaría rescatistas a la isla. La respuesta fue que “por el momento no se ha decidido, ya que la solicitud se hace de acuerdo a normas de la Secretaría del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate”, una red mundial de Naciones Unidas que conforman más de 90 países y se encarga de temas relacionados con búsqueda y rescate urbano.

Otros gobierno de América Latina, Estados Unidos y España ofrecieron sus condolencias y ayuda a Haití.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ordenó a varias dependencias de su gobierno alistar ayuda inmediata para Haití.

El canciller de Cuba, Bruno Rodriguez, dijo en Twitter que “desde temprano hoy nuestros colaboradores de la salud atienden a heridos, incluso fuera de las instalaciones hospitalarias afectadas por el sismo”.

Luis Abinader, mandatario de la vecina República Dominicana, con la que Haití comparte La Española, dijo que instruyó a su canciller a comunicarse con el gobierno haitiano “para facilitar cualquier ayuda” dentro de sus posibilidades.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera manifestó que se habían contactado con autoridades haitianas para enviar ayuda humanitaria. Por su parte, el canciller chileno Andrés Allamand dio a conocer que el mandatario ordenó poner a disposición de Haití nuestros medios materiales y ciertamente también nuestros medios humanos, por ejemplo la patrulla de rescate de bomberos de Chile.

Mientras que el Cuerpo de Bomberos de Chile informó que su equipo de Búsqueda y Rescate Internacional, reconocido por Naciones Unidas, se encuentra en fase de alerta por posible movilización a Haití.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que dio órdenes “para coordinar todo el apoyo que le vamos a enviar a Haití en solidaridad con nuestro hermano pueblo haitiano”. “Vamos a apoyar con todo lo que sabemos hacer”, agregó.

Por su parte, Joe Biden, mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, dijo sentirse “entristecido” por el terremoto y prometió su respaldo a la isla caribeña.

