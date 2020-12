Panamá y Guatemala, a la cabeza de la desnutrición crónica en América Latina

Desde la FAO “intentamos los sistemas tradicionales de producción de alimentos, rubros que se han perdido porque no hay un relevo”, pero este problema de las comarcas “requiere una atención de todos los niveles”, sobre todo a través de “normativas municipales para favorecer la alimentación saludable y regular el consumo de aquellos alimentos no tan sanos”.

ENFERMEDADES CRÓNICAS Y TRABAJOS MAL REMUNERADOS “Nuestros niños indígenas no solo están rezagados socialmente y económicamente, sino además presentan diversas manifestaciones de malnutrición, y a futuro no tiene un buen pronóstico, con enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares” , añadió.

