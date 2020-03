Panamá y el Examen Periódico Universal

El Consejo de DD.HH. no adopta medidas ni sanciones vinculantes, sus resoluciones son meras recomendaciones. Su objetivo es asistir y acompañar a los Estados en el respeto, promoción y protección de los DD.HH. El EPU contribuye a este esfuerzo al propiciar un foro multilateral que, al dejar en evidencia las falencias de los Estados en materia de DD.HH., los impulse y galvanice a cumplir con los mínimos requeridos. Ese “naming and shaming” es uno de los principales mecanismos para lograr la observancia de los DD.HH. Por otra parte, existen quienes cuestionan que este mecanismo tenga efectos reales; para ellos, Panamá sería un caso de estudio interesante.

