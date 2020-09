Panamá y el Desafío del Trabajo Post Pandemia

2. No temas a empezar de cero: Ante una nueva realidad, no te estanques en que tienes que volver donde estabas antes de la pandemia. Busca oportunidades que te permitan crecer hasta donde estabas. Llenarte de valor y liberarte del ego te ayudarán a tomar iniciativas creativas.

3. Abrir la mente a nuevas posibilidades: Es obligatorio dejar atrás las preconcepciones de género o educación que limitan la contratación de talento. Enfoquen su atención a lo que la persona puede hacer o tiene el potencial de hacer, no en si tiene un título que no es imperativo para el rol, o si es un trabajo tradicionalmente realizado por un género específico, o en su aspecto físico.

You May Also Like