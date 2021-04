Panamá y el Consejo de Seguridad de la ONU (III)

Otra área a priorizar podría ser el desarme y la no proliferación. Nuestro país desde su asiento no permanente en el Consejo debería trabajar en pro del fortalecimiento de los mecanismos de verificación y cumplimiento de los tratados relativos a las armas nucleares y químicas. Igualmente, en base a la experiencia de la pandemia y en el entendimiento de los potenciales y devastadores efectos que un arma biológica podría tener sobre la humanidad, Panamá debería liderar una iniciativa internacional para dotar a la Convención de Armas Biológicas de un mecanismo internacional independiente que vele por su cumplimiento y que trabaje de la mano con la Organización Mundial de la Salud. Las prioridades de la comunidad internacional ante la coyuntura actual son extensas e incluyen la cuestión del veto, la responsabilidad de proteger, las operaciones de paz, los ciberataques y la inteligencia artificial.

Panamá, como un Estado pequeño, amante de la paz y sin ejército, con un canal neutral, debe poner en el centro de su participación en el Consejo de Seguridad, el respeto irrestricto al derecho internacional, en particular a la Carta de las Naciones Unidas y a la prohibición del uso de la fuerza. Esto implica ser una voz crítica cuando las circunstancias así lo exijan y velar por que los Estados o, inclusive, el Consejo mismo, no actúen más allá de donde la ley internacional los autorice (ultra vires). Lo anterior es fundamental pues una buena parte del derecho internacional se forma a través de los actos unilaterales y la práctica internacional de los Estados.

La República de Panamá ha sido electa en cinco ocasiones distintas para ocupar, por un período de dos años, uno de los asientos no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (1958-1959, 1972-1973, 1976-1977, 2007-2008). En cada una de estas ocasiones, la participación panameña se ha distinguido por el ejercicio de un pragmatismo muy peculiar balanceando los objetivos nacionales con los mejores intereses de la humanidad, por buscar un equilibrio entre el realismo y el idealismo. En tal sentido, no es coincidencia que en el Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), conformado por 33 Estados, seamos uno de los Estados con más trayectoria en el Consejo Seguridad, solamente superados por Brasil, Argentina y Colombia, en cuanto al número de veces en que hemos resultado electos. En el interés de continuar con esta tradición, es fundamental que Panamá, ante su eventual elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el período 2025-2026, se presente con una hoja de ruta clara y con objetivos específicos que faciliten nuestra proyección y posicionamiento en temas claves de la agenda de seguridad global.

