Panamá, una película ecuatoriana que habla de grietas sociales que perduran

SILENCIOS Y ACCIONES Guiones aparte, Fegan opina que, a veces, es necesario hacer silencio, escuchar, observar con detenimiento y tratar de entender. “Ahora estamos en una sociedad en la que expresamos absolutamente todo lo que sentimos”, sin filtro, “sin darnos el tiempo de ir más allá, de informarnos y nos quedamos en la superficie”, se lamenta. El silencio es fundamental para escuchar y “por ahí va el clímax de la película”, adelanta. Pero Coral destaca que, a la par de hacer silencio, hay que tomar acciones “a pesar de que ya la historia te va demostrando que tal vez no cambie nada”. “Si no ha cambiado nada, en apariencia al menos, tenemos un deber: hacer lo que está en nuestro alcance”, para acabar con esas grietas sociales, indicó Fegan al resumir el mensaje de la película: ver, escuchar, recibir y pensar.

MÁS ALLÁ DE LAS IDEOLOGÍAS Protagonizada por Jorge Fegan (36 años), y Diego Coral, (35) , la obra habla de la amistad, pero también “de lo que no se dice y de lo que tendemos a callar” , comentó a Efe el primero. La película refuerza la idea de que la política no debe afectar a la amistad pues “se puede ver más allá de las ideologías”, dice. Para Coral, Panamá coincide -de una manera no premeditada- con lo que está ocurriendo en Latinoamérica con las protestas sociales: Sin ser panfletaria, ni militante, l a película lanza muchas preguntas con respecto a cómo los seres humanos se relacionan con la política, la economía, con la vida en general. Y por ello, presume que a los espectadores les parecerá que se habla de temas que suceden en la actualidad, aunque en realidad se refiere a situaciones ocurridas en los años ochenta. Para Fegan, “de alguna manera, sigue sucediendo lo mismo en la sociedad ecuatoriana, con la diferencia de que ahora cada uno tiene un megáfono para expresar sus ideas a través de las redes sociales, y eso puede ser un arma de doble filo” pues genera “mucho conflicto y polarización”.

