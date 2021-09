Panamá tiene registros de casos con la variante Mu

Jairo Méndez Rico, asesor en enfermedades virales emergentes de la Organización Panamericana de la Salud, explicó que “aún no hay evidencia sólida para respaldar estas observaciones, con lo cual se debe seguir vigilando desde afuera. La nueva denominación de Mu no supone ningún cambio o amenaza en particular. Ha estado circulando al menos desde enero, en diferentes países, y la transmisión comunitaria sigue siendo esporádica”.

You May Also Like