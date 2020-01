Panamá tiene el primer Metro de la región

En total se destinaron $70 mil para la impresión de las guías. El pasado viernes, la Gaceta Oficial publicó el Decreto Ejecutivo No. 261 del 4 de abril de 2014, que fija el Reglamento de los viajeros del Metro, en el que se dan a conocer los derechos y obligaciones de los usuarios y las prohibiciones y sanciones. Los pasajeros no podrán fumar en los trenes y estaciones ni viajar con mascotas que no vayan en sus respectivas canastas o jaulas, usar equipos de sonido sin auriculares, distribuir o pegar publicidad en los vagones u otras instalaciones. Tampoco se permitirá que menores de 12 años viajen sin un adulto. Las sanciones por violar el reglamento van de $100 a $3,000.

