Panamá supera los dos mil casos nuevos de COVID-19 en un solo día, lo cual es una cifra récord

Porcell insistió en que el virus no se ha ido y hay que mantener en todas las actividades, personales, familiares y de trabajo guardar las medidas de bioseguridad. No se puede olvidar el uso de la mascarilla, se ha demostrado científicamente que es una acción efectiva para evitar el contagio, además mantener el distanciamiento físico, así como el uso del alcohol o gel alcoholado.

You May Also Like