‘Panamá Solidario’ se estrella con la burocracia

Con los funcionarios que habían aceptado bonos al inicio de la pandemia teniendo trabajo, Cortizo sí se mostró imperativo. “Si no van voluntariamente y donan, yo me encargaré de tomar las decisiones la próxima semana. Lo que ustedes han hecho, de aceptar bonos y bolsas, es no ser solidario”, dijo el 22 de abril de 2020.

El proyecto de ley 356 fue presentado ante la AN por el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, el pasado 15 de julio y pasó su primer debate en la Comisión de Trabajo pocos días después. Pero el pleno, presidido por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Marcos Castillero, no le ha dado segundo debate.

A pesar de ser una propuesta del Ejecutivo, la Asamblea Nacional (AN) aún no avanza con la discusión del proyecto que implicaría una reducción de salario para funcionarios con altos cargos, en apoyo al Plan Panamá Solidario.

