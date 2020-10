Panamá será auditada para medir control en pesca ilegal

Panamá intenta no caer en las redes rojas de la Unión Europea que tiene en la mira al sector pesquero panameño. A finales de 2019 la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare) sancionó a Panamá con una tarjeta amarilla por no hacer mayores esfuerzos para erradicar la pesca ilegal, no declarada ni reglamentada (Indnr).

