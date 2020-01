Panamá se une al Día Mundial de las Enfermedades Raras, tienen una ‘ley florero’

Una enfermedad rara o huérfana es cualquier padecimiento que afecta a un pequeño porcentaje de la población. La mayoría de las enfermedades raras son genéticas y están presentes durante toda la vida de una persona, incluso si los síntomas no aparecen inmediatamente. Estas enfermedades no solo afectan a las personas diagnosticadas, sino a sus familiares, amigos y a la sociedad.

