Panamá se pondrá a prueba frente a la OCDE

Respecto de los pasos dados por el país durante el último año, el Gobierno enaltece la Ley 56 de 2019 que creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros, fortaleciendo al ente supervisor de las actividades económicas no financieras; la Ley 87 de 2019, que reformó la ley de defraudación fiscal para limitar a una sola ocasión la exención de pena de cárcel, si se devuelve el dinero defraudado; la Ley 169 de 2019, por la que se aprueba la creación de un registro único de beneficiarios finales y la Ley 123 de 2019 que castiga con prisión de 8 a 15 años el envío ilegal de remesas.

