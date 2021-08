Panamá retomará este lunes aplicación de la vacuna de AstraZeneca tras arribo al país de 163,200 nuevas dosis

El Minsa detalló a demás que desde este lunes 9 de agosto se aplicarán las vacunas de AstraZeneca con previa cita en el auto rápido de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que, en los demás puntos establecidos en todo el país, el horario de vacunación será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

