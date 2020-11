Panamá requiere una institución que actúe antes de los desastres

“H asta Haití tiene un servicio nacional de meteorología, nos quedamos muy cómodos de cuando ese servicio nos los brindaban los norteamericanos en función del Canal y no institucionalizamos la información meteorológica, que no sea solo que va a llover, sino para tomar medidas con la producción agrícola y ganadera y si se van a dar interrupciones, saber que hay que proveer alimento y tener la provisiones necesarias”, precisó la ambientalista.

Reafirmó que se ha demostrado que Panamá es vulnerable ante todas las consecuencias del Cambio Climático y aunque la ruta de las tormentas no pasa directamente por nuestro país, estos eventos no tienen fronteras y puede que llueva muy fuerte en Colombia y se sienten los vientos fríos acá. Así funcionan los sistemas, porque están conectados.

“ No basta con saber que la tormenta llegó y que hay que cuidarse o protegerse y después se hacen las labores de rescate, entregar colchones y comida . Eso es una acción necesaria, pero no la primera y más importante”, dijo.

You May Also Like