Panamá reporta dos muertes por dengue y 1.012 casos confirmados en 2020

Signos de gravedad del dengue son dolor abdominal intenso y continuo; piel fría, húmeda y pegajosa; hipotensión (shock); sangrados que no cesan espontáneamente; letargia y dificultad respiratoria, destacó el Ministerio de Salud, que recomendó no automedicarse y acudir a la instalación médica más cercana para recibir atención.

