Panamá reitera compromiso de transparencia del sistema bancario en reunión sobre banca corresponsal

“Es importante resaltar que el plan de acción del GAFI no incluye deficiencias en el centro bancario de Panamá, se enfoca en fortalecer la supervisión sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el sector no financiero”, dijo Moreno, quien agregó que “Panamá y Centroamérica mantienen el diálogo continuo con Estados Unidos y bancos corresponsables.

