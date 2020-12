Panamá regresa a las medidas de restricciones de movilidad por género y número de cédula

Además se mantiene el toque de queda que comenzó con motivo de las fiestas de fin de año, por ello queda prohibida la circulación desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Mientras que en el resto del país el toque de queda será desde las 7:00 p.m. a 5:00 a.m.

