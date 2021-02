Panamá ratificará compromiso de cera tolerancia a la pesca ilegal

A Panamá le corresponderá participar en el punto de la agenda sobre Pesca Ilegal No declarada y No reglamentada y aprovechará la oportunidad para recuperar su liderazgo en este foro de diálogo político internacional, defendiendo los intereses de nuestros nacionales y destacando el rol mundial en el abanderamiento de naves y agradeciendo a quienes han confiado en nuestro registro.

Mañana 2 de febrero, Panamá ratificara el compromiso y la política de cero tolerancia sobre la Pesca Ilegal No declarada y No reglamentada (INDNR) , durante reunión del período de sesiones del Comité de Pesca (COFI) de la FAO, donde se evaluarán temas y desafíos relacionados con la pesca y la acuicultura, en su XXXIV Aniversario.

