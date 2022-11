‘Panamá puede producir prácticamente todo’

Steffano tiene 27 años. Desde el 6 de junio de 2017 es vegano. Empezó a estudiar gastronomía en una universidad en Panamá pero no terminó la carrera. “Ya era vegetariano y todo lo que nos tocaba hacer era referente a chorizos, embutidos, carne, trabajábamos mucho con eso, y en ese momento yo no quería”. Se graduó entonces de una universidad online donde estudió gastronomía vegana.

You May Also Like