Panamá, presente en los Juegos Paralímpicos de Tokio

Dimas, de parapowerlifting, 72 kg, competirá el 28 de agosto a las 11:00 a.m., hora de Tokio; el 27 de agosto a las 9:00 p.m., hora de Panamá. Wisdom, que va en 400 metros planos, T2, compite el 30 de agosto a las 7:42 p.m., hora local, 5:43 a.m., hora de Panamá.

