Panama Ports “potencia” la industria logística, asegura viceministro Almengor

El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor , reconoció que la empresa Panama Ports Company (PPC) “ha contribuido a potenciar la industria logística en Panamá con “un impacto económico para el país más allá de los ingresos recibidos por el Estado”. También aseguró que la posición del Estado como accionista participativo del 10% de la concesionaria PPC no ha desmejorado, por el contrario “ha incrementado su valor en el tiempo, producto del valor en libros y el patrimonio que tiene la empresa en este momento”, aseguró Jorge Luis Almengor , viceministro de Finanzas. Las declaraciones de Almengor se dieron durante la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que el pasado 31 de mayo sometió a consideración la solicitud formulada dos meses antes por PPC para la prórroga automática del contrato para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal. La prórroga automática fue aprobada en forma unánime en la sesión de la Junta Directiva de la AMP del 23 de junio pasado. Almengor sustentó su respaldo a la prórroga automática del contrato en la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) entre enero de 1997 y junio del 2020. Se refirió, al mismo tiempo, a la consulta hecha a la firma internacional de abogados Arnold & Porter Kaye Scholer, que por 35 años ha asesorado a la República de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en temas financieros. Los abogados internacionales, según Almengor, opinaron que “no debe haber ningún impedimento para que esa extensión se dé”. Ante la Junta Directiva de la AMP , Almengor señaló que desde el punto de vista comercial y financiero “no se desmejoró la posición del Estado como accionista de la empresa”. “En todo momento se mantuvo ese porcentaje participativo del 10% sobre unas acciones que el Estado en realidad nunca pagó un derecho de suscripción eso es un hecho que es importante mencionarlo”, precisó. “Siendo un contrato ley el mismo se mantiene vigente y nosotros mal pudiéramos refutar la no extensión automática del mismo”, añadió. “Como Ministerio de Economía y Finanzas la verdad es que no tendríamos objeción en que la concesión sea renovada de manera automática como el propio contrato lo establece”.

