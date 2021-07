Panama Ports aportará al Estado $32 millones anuales

VEA TAMBIÉN: El Estado no recibe ingresos por los arrendamientos de otras concesiones portuarias . Sin embargo, en el caso de PPC, por los alquileres de terrenos contemplados en el contrato de concesión, el Estado recibe el 10% de las utilidades. Actualmente, ninguno de los operadores portuarios aporta dividendos al Estado , como sí hace PPC , que paga, además, al igual que todos los concesionarios la tasa por movimiento de contenedor que actualmente es de $12. Troetsch destacó que en lo acordado entre la AMP y PPC está la revisión en el 2022 de la tarifa actual por movimiento de contenedores, que no se ha actualizado desde el 2013. “Eso, sin duda, significará un incremento importante de ingresos para el Estado”, señaló. En las últimas dos décadas las concesiones portuarias han aportado al Estado $835 millones, según datos de la AMP . De ese total la empresa PPC entregó $542 millones, es decir, el 65% del total de aportes al Tesoro Nacional. Los otros cuatro concesionarios pagaron en conjunto $293 millones al Estado.

