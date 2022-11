Panamá pone fecha tope para firmar contrato con First Quantum y Minera Panamá

Después de culminada esta reunión realizada el día de hoy, el Ministro Federico Alfaro Boyd dijo: “Hemos tenido una conversación franca y seria con Minera Panamá y First Quantum sobre la conclusión de las discusiones relacionadas al contrato. El futuro de Cobre Panamá es de vital importancia para el país, el pueblo panameño, y sus trabajadores. Hemos sido muy claros con Minera Panamá y First Quantum sobre la necesidad de avanzar en la hoja de ruta para la firma del contrato a más tardar el 14 de diciembre de 2022”.

