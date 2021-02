Panamá podría arrancar su camino al Mundial de Catar en República Dominicana; el Rommel estará en reparación

Arias explicó que se tenía la opción de recibir a Barbados en el estadio de Penonomé, pero como el aeropuerto de Río de Hato y el de Howard están cerrados, no se puede usar esta sede, ya que está a más de 150 kilómetros del aeropuerto de Tocumen. Por disposiciones de la FIFA el estadio sede del partido no puede estar más allá de esa distancia con respecto a la terminal de arribo del equipo visitante.

Frente a la posibilidad de no poder contar con el estadio Rommel Fernández, que estará en proceso de mejoras, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) no descarta que la selección nacional arranque la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022, en República Dominicana.

You May Also Like