Panamá pide a Costa Rica resolver situación con el transporte de carga

Los transportistas de carga de Panamá mantiene en su tercer día el cierre de la frontera en Paso Canoas y esperan que el gobierno de Costa Rica recpacite y elimine los decretos que limita el acceso de carga, asegurando que no solo es un problema de Panamá, sino también de toda Centroamerica, donde conductores en esta región se han unido y aseguran que de continuar con esta medida Costa Rica quedará desabastecida en su totalidad ya que no permitirán que ingrese carga a ese país de ningún tipo.

Señaló que “ no podemos tomar decisiones unilaterales y sin coordinación porque al hacerlo no solo restringimos la libertad de tránsito que debe existir en toda la región, sino que alteramos toda la cadena de suministro que precisamente hoy día durante la emergencia generada por COVID-19, es mucho más sensible”.

