Panamá participa en investigación sobre causas de encallamiento de buque

El Ever Given está certificado por la compañía American Bureau of Shipping. Cigarruista añadió que Panamá hace el esfuerzo para que todas las embarcaciones del registro cumplan con estas regulaciones de la Organización Marítima Internacional .

Panamá como país de registro del barco portacontenedores Ever Given participa en las investigaciones para determinar las causas que ocasionaron el encallamiento de la nave en el Canal de Suez y que mantuvo bloqueada esa vía acuática por casi una semana hasta que el barco fue reflotado y se logró reanudar la navegación el pasado lunes.

