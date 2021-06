Panamá, país abierto, pero intolerante

El tema suscita duda y confusión incluso entre activistas y directivos de organizaciones de derechos humanos, que excluyen los derechos de los grupos LGBTIQ+ de la lista de los derechos humanos que sus organizaciones defienden. Llama la atención que abogados que han defendido el matrimonio igualitario no intercedan por el tema de adopciones o discriminen entre personas gay, bisexuales y transgénero, ya que consideran que estos últimos no tienen el mismo derecho.

