Panamá obtiene diploma paralímpico en Tokio

Como ocurrió, en esta ocasión, con el representante de Malasia, en la categoría de 72 kg que, tras quedarse con la medalla de oro y alzar un total de 228 kg, él tuvo la opción de un cuarto intento para batir un récord mundial, pero no lo logró. La reglas señalan que este cuarto intento no cuenta para el resultado oficial del paratleta. Esto se aplica en todas las competencias de parapowerlifting.

