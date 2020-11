Panamá obstaculizó la Operación Lava Jato: exprocurador de Brasil

Janot no menciona en su libro lo que revelaron los delatores brasileños y que explicaría por qué Panamá no cooperaba. En mayo de 2017, La Prensa publicó que operadores financieros, acogidos en el programa de delación en Brasil, a cambio de reducción de penas, revelaron que habían conspirado -junto con autoridades panameñas- para que la información solicitada por los fiscales federales de Curitiba no se entregara.

You May Also Like