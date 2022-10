Panamá nocturna

El barrio de San Felipe, en el centro histórico tradicional, con sus restaurantes, hoteles, museos, teatros, bares y clubes nocturnos ha atraído a la población más joven, que se toma las noches del centro histórico hasta convertirse en el principal distrito nocturno de la ciudad. No ha estado exento de obstáculos: mediante un decreto de 1995 –modificado en el año 2000– algunas calles del barrio de San Felipe han sido declaradas por el Municipio de Panamá como “zona de silencio” donde se prohíben las actividades culturales, bailes y espectáculos públicos no autorizados. La accesibilidad también ha planteado retos al lugar. El proyecto de iluminación del Casco Antiguo data del año 2003 a partir de la inversión pública. Hubo una mejora en el alumbrado público a nivel general, pero también a una escala local donde los nuevos comercios conquistan zonas donde la inversión estatal aún no llega. Instalan luminarias decorativas entre los balcones y techos de los edificios que además de proveer iluminación decoran el lugar; como una manera de conquista del territorio. Sin embargo, hay zonas periféricas en sus límites como Santa Ana y El Chorrillo donde existe una percepción de inseguridad durante los horarios nocturnos.

En el año 2005 se promulgó una ley, modificada en los años 2011 y 2016, que regulaba la actividad nocturna hasta las 4:00 a.m., la ley zanahoria, cuando antes no existía ninguna restricción en esta materia. El sector alrededor de la calle Uruguay, en el antiguo barrio residencial de Bella Vista, cambió progresivamente de casas unifamiliares a un sector de restaurantes, que luego se transformaron en bares y clubes de diversión nocturna hacia finales de los años 90 e inicios de la década de 2000. El éxito de otras alternativas como “zona viva” o “zona de la rumba” en Amador (un área especial que funcionó como lugar de entretenimiento nocturno) y el surgimiento del Casco Antiguo como opción plantearon una competencia y consolidación por la preferencia del público.

La ciudad de Panamá ha contado con ejemplos e iniciativas en este espacio temporal que muestra una activa vida urbana nocturna. En el ámbito comercial era posible acceder a muchos servicios las 24 horas, como supermercados, servicios médicos, farmacias, cafeterías y restaurantes no solo de áreas centrales, sino también periféricas. La infraestructura de espacios públicos (aceras, mobiliario urbano, luminarias, etc.) en la ciudad de Panamá es precaria, y la misma tanto de día como de noche. Pero existen algunos elementos diferenciadores que dan algunas ventajas a la noche, que van más allá de los espacios de diversión o de la percepción de la noche como un momento para el delito. Estas pueden ser las condiciones climáticas, una menor congestión y mayor conveniencia y disposición de tiempo libre de las personas. La llegada de la pandemia de la covid-19, las prolongadas cuarentenas y las restricciones impuestas para la reducción o cese de actividades económicas y de entretenimiento (una de las más drásticas en la región), han tenido un impacto en la vida urbana nocturna.

