‘Panamá no quiere favores de la Unión Europa, sino justicia’

Recientemente, la viceministra de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes , informó que “no se ha hecho una evaluación técnica de Panamá, no ha venido ningún equipo técnico y no nos han preguntado nada específicamente, entonces lo que hicieron fue que copiaron los resultados que dio el Gafi y la Ocde” .

“No queremos un favor, sino que nos midan como miden a otros países y no sean arbitrarios. En Panamá se están estableciendo varias empresas europeas , las cuales no han tenido problema, por lo que queremos un trato igualitario”, expresó el mandatario.

Mientras que para los empresarios, la UE no ha tomado en cuenta el esfuerzo que ha hecho la actual administración; no obstante, pide que se continúe el diálogo con los europeos , antes de pensar en medidas de retorsión.

A juicio de Argote , hacer lo que la UE quiere le cuesta mucho dinero a Panamá y no tiene ningún beneficio, porque la única forma de que sus ciudadanos le paguen, es que no tengamos un Centro Bancario.

