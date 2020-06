Panamá no le ha pagado al contratista por hospital para COVID-19 investigado

“El contrato no se ha perfeccionado y por tanto, no se ha hecho ningún desembolso al contratista. Es una obligación contractual del contratista comprobar que lo entregado se ajusta a lo contratado e incluso, que lo entregado es cónsono con el precio pactado originalmente”, indicó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

You May Also Like