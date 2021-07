Panamá no alcanza el porcentaje requerido de equipos para recibir señal de televisión digital

El proyecto de televisión digital traería muchas ventajas a la población como lo es mayor número de canales, contenidos, más servicios, mejor imagen y sonido. No es menos cierto que la televisión es uno de los medios de comunicación más trascendentales que existen en Panamá por su gratitud y fácil acceso, por lo que la Asep debe advertir que la industria televisiva y a la ciudadanía en general que hasta tanto no se cumplan con todos los procesos y reglamentaciones que se han dispuesto, se mantiene el servicio de televisión anólogico.

Los resultados de penetración de receptores de TDT en hogares realizada por la empresa Ipsos arrojaron que de la muestra, un 41% de los hogares con servicio de televisión abierta cuenta por lo menos con un receptor de televisión digital; no obstante con estos resultados no se alcanza el porcentaje de hogares con receptores que se establecen en la resolución de 2010.

