Panamá necesita evaluación de la OCDE para salir de la lista negra de la Unión Europea

En concreto, el informe reprochó que la información reportada por los profesionales de los sectores financieros a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre las operaciones sospechosas no garantiza el acceso a “la identidad actualizada de los beneficiarios” reales de fundaciones privadas o asociaciones sin ánimo de lucro. Asimismo, especificó que la obligación de que las entidades panameñas que no tengan operaciones locales den información contable no está sujeta a supervisión y que, por lo tanto, tiene “un alcance limitado”. Y sobre el fin del secreto del beneficiario final en las acciones al portador, la OCDE apuntó que esta información “no siempre ha estado disponible cuando se ha solicitado”.

