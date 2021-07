Panamá necesita despegar su Turismo

La medida restrictiva de la cuarentena a los viajeros de Sudamérica no es sostenible. El daño que esta medida nos ha hecho a nivel de imagen es severo, especialmente cuando el visitante tiene 1 o varias pruebas negativas. Esto es muy difícil de sustentar de cara al turista y desincentiva todo tipo de viajes que podrían darse a Panama en estos meses. Son 14 países del cono sur, no deben manejarse todos por igual. Tenemos oportunidades de traer inversionistas de países como Perú y Ecuador que hoy en día no vienen a Panamá por la cuarentena obligatoria aun estando vacunados.

