Panamá mantiene grado de inversión de Standard and Poor’s

La calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P) , mantuvo el grado de inversión del país y el atractivo para los inversionistas en medio de un escenario mundial difícil causado por la pandemia COVID-19 , que afecta la economía y las finanzas públicas. No obstante, revisó a la baja la calificación soberana de Panamá de BBB+ a BBB.

