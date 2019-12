Panamá mantendrá a su embajador en Venezuela y apuesta al diálogo

“Panamá, siempre por su diplomacia, vocación, por su posición geográfica le gusta ser parte de la solución y no ahondar en el conflicto… para ser parte de la solución debemos estar presente. Nuestro embajador se mantendrá”, aseguró el mandatario. “Para ser un buen mediador uno no puede ser parte del conflicto”, subrayó.

You May Also Like