Panamá llega a mil muertes por la COVID y decreta dia de ‘reflexión nacional’

“Han pasado cuatro meses de la pandemia y estamos agotados”, dijo a Efe Elsa Rueda , residente de medicina interna del Complejo, tiempo en el que, afirmó, “siento que se ha improvisado y no se ha pensado en las patologías más comunes”, y “esa es nuestra preocupación también, ver por los pacientes Covid y no Covid”.

“Mil fallecidos no es una estadística, no podemos verlo así porque cada una de las víctimas, tiene un rostro, una identidad personal, un significado especial” para sus familiares y seres queridos, afirmó Cortizo en una mensaje al país durante el informe de datos sobre el Covid por el Ministerio de Salud (Minsa).

