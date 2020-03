Panamá llega a 674 casos; Estados Unidos es el país con más casos

La Universidad Johns Hopkins dijo que Estados Unidos tenía la tarde de este jueves un total de 82,404 casos, mientras que The New York Times dijo que había, al menos, 81,321 personas con Covid-19, cifras que colocan a la nación norteamericana por encima de los países que registraban hasta ahora el mayor número de contagios: China e Italia.

Estados Unidos tiene el mayor número de casos registrados de coronavirus en el mundo, de acuerdo con datos recopilados, tanto por la Universidad Johns Hopkins como por el periódico The New York Times .

You May Also Like