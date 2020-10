Panamá llega a 121.296 casos de COVID-19 y 2.511 defunciones

“Esta es una luz amarilla, una luz de alerta para que todos mantengamos nuestras barbas en remojo porque Panamá no está exenta de rebrotes (de casos) c omo en otros países tras la reapertura de actividades económicas”, dijo el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien añadió que por eso es importante “reforzar todas las medidas de bioseguridad”.

