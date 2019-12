Panamá lidera conectividad | La Prensa Panamá

Pocos años después de aprobada la expansión del Canal, en octubre de 2006 mediante referéndum, la Autoridad del Canal de Panamá intentó licitar la concesión del puerto de Corozal pero el proyecto no se concretó debido a las demandas de los vecinos. Algunos analistas han señalado que al no desarrollar el proyecto se perdió la oportunidad y la han aprovechado los países vecinos que expandieron sus instalaciones portuarias para atender la demanda.

