Panamá, la patria mía

Nos enorgullecemos al escuchar las letras del cantautor panameño Rubén Blades: “Patria, son tantas cosas bellas”; pero, como panameños, ¿sabemos el real significado de la palabra patria? ¿Tenemos plena conciencia de lo que debemos hacer cada día para aportar y engrandecer a nuestro país? Patria, no es solo desfilar y asistir a eventos conmemorativos durante el mes de noviembre; hacemos verdadera patria emprendiendo acciones positivas a diario; respetando nuestra bandera, verbigracia, al detener nuestro andar durante el momento de su izado o arriado; entonando fervorosamente las notas del himno nacional de Panamá cada vez que participamos, por ejemplo, en diversos actos cívicos a lo largo del año, y no exclusivamente al celebrarse un partido de fútbol; conociendo nuestra historia y la celebración de nuestras fechas históricas para que internalicemos los sucesos acontecidos y, respondamos certeramente, ante las cámaras de televisión en caso de una entrevista.

