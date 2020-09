Panamá, ‘jurisdicción de riesgo’, según bancos de Estados Unidos

Por ejemplo, el Bank of New York Mellon (BNY) revela en uno de sus reportes al FinCen 986 transacciones sospechosas: “Muchas de las transferencias fueron enviadas desde, a través de o a jurisdicciones que se ha determinado como de alto riesgo de lavado de dinero y otros delitos financieros, como Letonia, Ucrania, Chipre, Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Rusia y Panamá”, descripción que se repite en otros SAR que también destacan, por ejemplo, la existencia de sociedades creadas por la desaparecida firma panameña de abogados Mossack Fonseca , o datos revelados por ICIJ en investigaciones internacionales publicadas en el pasado.

