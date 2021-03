Panamá investigará el accidente del buque que lleva su bandera y quedó varado en el Canal de Suez

Las impactantes fotos satelitales que muestran al buque carguero MV Ever Given atravesado en el Canal de Suez

“De verdad que suena impactante por el tamaño de la embarcación, son temas que marítimamente hablando no pasan todos los días, ni son muy comunes, pero cuando suceden tampoco generan una alerta mayor siempre y cuando no haya contaminación”, manifestó.

El portacontenedores Ever Given, de la empresa taiwanesa Evergreen y que opera bajo bandera panameña, quedó bloqueado en el tramo sur del canal. El buque tiene 400 metros de eslora, 59 de manga y una capacidad de 224.000 toneladas.

“Estamos nominando a un investigador que precisamente va a levantar un informe para poder entender a ciencia cierta cuáles fueron los acontecimientos que están en torno a esta varada del buque Ever Given en el Canal de Suez” dijo el jefe de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rafael Cigarruista .

Las autoridades marítimas de Panamá informaron este miércoles de que abrirán una investigación sobre el accidente del buque de bandera panameña Ever Given , de la empresa japonesa Shoei Kisen y al servicio de la taiwanesa Evergreen, que se quedó varado el martes en el Canal de Suez bloqueando el paso de decenas de barcos por esa vía.

