Panamá investiga accidente de buque con bandera panameña en el Canal de Suez

El Ever Given tiene 400 metros de eslora, 59 de ancho y una capacidad de 224,000 toneladas, según la nota.

El Ever Given tiene 400 metros de eslora, 59 de ancho y una capacidad de 224,000 toneladas, según la nota.’

La nave Ever Given “se ladeó en el kilómetro 151 del canal mientras lo cruzaba desde el sur procedente de China camino a Rotterdam “, indicó en un comunicado el presidente de la Autoridad del Canal de Suez , el almirante Osama Rabie, que aseguró que las unidades de rescate estaban trabajando para desatascar al embarcación.

Luego que el buque Ever Given con bandera panameña se accidentara en el Canal de Suez , el director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rafael Cigarruista indicó Panamá designó a un investigador de accidentes para que obtenga más información sobre lo sucedido.

You May Also Like