Panamá inicia desarrollo del Plan Nacional de Acción Climática

• Eficiencia energética: Reducción de emisiones totales del sector energía de 24% a 11.5%. • Absorción de Carbono de 2.6 millones de toneladas de CO2 a través de la restauración forestal de 50,000 Has • Restauración de 130,000 has de tierras degradadas a través de la agroforestería y sistemas silvopastoriles.

