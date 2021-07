Panamá-Honduras será a casa llena

El futbolista ha trabajado a su máxima intensidad y no ha presentado ningún malestar físico. Los planes con la “Panterita” se han cumplido a cabalidad, ya que desde un inicio se pensó que no estaría al 100% ante Granada y que podría jugar unos minutos,; ahora, para la segunda fecha, está apto para iniciar.

Los boletos se han vendido en su mayoría de manera on line y, a dos días del encuentro, ya no había entradas.

You May Also Like