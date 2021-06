Panamá es calificada en encuesta de expatriados

En la encuesta Expat Insider se miden 37 aspectos que los extranjeros residentes en cada país deben contestar usando un índice del 1 al 7. En la ficha técnica para Panamá, a la que obtuvo acceso La Prensa , se explican, en detalle, todas las valoraciones y, además, este año se incluye una encuesta que preguntó sobre el efecto de la Covid-19. Los resultados revelan tendencias interesantes, destacándose que “la Covid-19 ha afectado los planes de relocalización de los extranjeros en Panamá: 17% ha decidido no regresar a sus países de origen [en el corto plazo] (vs. 18% globalmente); mientras que un 14% quería trasladarse a otro país, pero tuvo que abandonar sus planes (vs. 8% globalmente)”. Las respuestas de la encuesta indican que el mayor impacto de la Covid-19 en Panamá fue sobre los planes de viaje (un 28%) y en su vida social (25%).

