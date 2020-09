Panamá, en la sombra de la geopolítica

El Canal de Suez, el estrecho de Malaca, Bab-el-Mandeb, el estrecho de Gibraltar e inclusive el Mediterráneo mismo tienen que lidiar con disputas interestatales y geopolíticas, así como con desafíos complejos como el terrorismo y la piratería. El Canal de Panamá, en contraposición con estas otras rutas marítimas importantes, tiene una ventaja competitiva; su acceso es seguro y expedito. Ante la posibilidad de encontrarnos frente a una coyuntura similar en un futuro no muy distante, no le haría daño a Panamá contar con una postura que sea lo suficientemente clara y con un sistema de alianzas robusto que le permita hacer frente a cualquier agenda expansionista que busque afectar la libertad de navegación y el libre acceso a nuestro Canal.

Por su posición geoestratégica privilegiada, Panamá tampoco escapa de este tipo de disputas. A partir de 2009 y a raíz de las crecientes reivindicaciones marítimas de Nicaragua, se produjo un acercamiento estratégico entre Panamá, Colombia y Costa Rica. El objetivo era hacer frente a la percibida expansión nicaragüense y que se respetaran los límites marítimos preestablecidos. Nicaragua buscó y consiguió expandir su zona económica exclusiva en el Mar Caribe con el propósito de explorar posibles reservas de petróleo, afectando a su paso la frontera marítima de Panamá con Colombia y Costa Rica. No obstante, las compañías a cargo de la exploración no lograron encontrar petróleo alguno.

En 1614, Sir Walter Raleigh en su célebre obra The History of the World dijo, “quien comanda el mar, comanda el comercio; quien comanda el comercio del mundo, comanda las riquezas del mundo y, en consecuencia, el mundo mismo”. En base a este razonamiento tan sencillo pero a la vez tan profundo se han desarrollado y se continúan desarrollando las principales disputas geopolíticas contemporáneas.

